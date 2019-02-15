Дадонов помог "Флориде" обыграть "Калгари"

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги продолжаются очередного игрового дня. "Флорида Пэнтерз" на домашней арене одержала минимальную победу со счетом 3 :2 над гостившими у нее "Калгари Флэймз".

В составе "пантер" заброшенной шайбой отметился Евгений Дадонов, который на 36 минуте встречи открыл счет матча. Эта шабйа стал для него 20-й в сезоне. Также за "Флориду" забил Майк Хоффман, однако у "Флэймз" нашелся свой ответ в лице Марка Янковски и Расмуса Андерссона, отличившихся голами.

В итоге встреча была переведена в овертайм. В нем соперники не смогли определить победителя и им пришлось бросать послематчевые буллиты. Точнее в серии бросков оказались хозяева, которые и вырвали непростую победу.

В остальных матчах дня "Коламбус Блю Джекетс" дома проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" (0:3), "Детрйот Ред Уингз" оказался сильнее "Оттавы Сенаторз" (3:2), "Нэшвилл Предаторз" также был негостеприимен и обыграл "Монреаль Канадиенс" (3:1), а вот "Виннипег Джетс" при своих болельщиках проиграл "Колорадо Эвеланш" (1:4).