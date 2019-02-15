В Австралии раскрыта крупная сеть наркопоставок

Сотрудниками правоохранительных органов Австралии раскрыта деятельность крупнейшей в стране сети распространения наркотиков через Интернет. По обвинению в реализации запрещенных веществ на сумму более 17 миллионов австралийских долларов арестованы три человека.

Организованная обвиняемыми сеть распространения наркотических веществ стала первым крупным проникновением так называемого "darknet" на территории Австралии, передает ТАСС. В ходе масштабной полицейской операции были перехвачены 85 посылок с наркотиками, проведены аресты и обыски.

Как показал анализ изъятых в ходе обыска компьютеров, в результате своей преступной деятельности распространителям наркотиков удалось получить не менее 17 миллионов австралийских долларов в криптовалюте. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов изъяли около 800 тысяч долларов наличными.