Дубль Тарасенко позволил "Сент-Луису" разгромить аризонских "койотов"

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко принес своей команде победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Аризоны Койотс". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу "нот".

27-летний россиянин стал автором двух заброшенных шайб в составе "Блюз". Еще два гола в активе Джоэла Эдмундсона и Роберта Бортуццо. Таким образом, теперь на счету Тарасенко 46 баллов в "регулярке" НХЛ. Их них 24 гола и 22 ассиста.

Хоккеисты "Сент-Луиса" после матча с "Аризоной" продлили свою победную серию, которая теперь насчитывает восемь поединков. Они набрали 63 очка и занимают шестое место в таблице Западной конференции.