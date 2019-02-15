Андрей Василевский повторил рекорд "Тампы" по числу "сухих" матчей

Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский повторил рекорд своей команды по числу шатаутов. В матче очередного тура россиянин отбил все 32 броска в матче с "Даллас Старз" (6:0).

Для нашего вратаря эта победа стала пятой "сухой" игрой в сезоне и 17-й – за всю карьеру в чемпионатах НХЛ, сообщаеит официальный Twitter "Тампы". Василевский повторил рекорд Бена Бишопа, на счету которого также 17 шатаутов. Третьим в этом списке идет еще один выступавший за "молний" россиянин Николай Хабибулин – 14 матчей "на ноль".