Япония может отменить визы для россиян

Японское правительство рассматривает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для российских граждан, передает ТАСС.

Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.

Также предполагается разрешить россиянам многократный безвизовый въезд в Японию в течение определенного установленного срока.

Однако сроки введения новой системы пока не установлены. Данный вопрос может быть затронут в ходе встречи глав МИД Японии и РФ, которая пройдет 16 февраля в Мюнхене в рамках предстоящей там Международной конференции по вопросам безопасности.