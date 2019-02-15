"Эреспал" запретили в России

Из российских аптек изымается из продажи французский препарат от кашля "Эреспал", содержащий фенспирид, который может повлиять на здоровье сердца, передает РИА Новости.

Как сообщается на сайте Росздравнадзора, исследование для оценки действия фенспирида проведено компанией "Лаборатории Сервье".

В России "Эреспал" входит в перечень жизненно важных лекарств.

"Полученные результаты показали потенциальную возможность удлинения интервала QT на электрокардиограмме под действием фенспирида", — отмечается в документе.

Территориальные органы Росздравнадзора должны на местах взять под контроль изъятие всех серий указанных лекарств.