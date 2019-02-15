В Магнитогорск вернулся спасенный после взрыва Ваня Фокин

В Магнитогорск вернулся выживший после взрыва дома Ваня Фокин. Накануне его вместе с мамой выписали из московской больницы. За судьбой мальчика следила вся Россия. Его чудом спасли после взрыва 31 декабря, который унес жизни 39 человек, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Ваня провел на тридцатиградусном морозе более 35 часов. Изначально ребенка привезли в детскую больницу Магнитогорска, после этого он срочно был доставлен в Москву. Лечение длилось около 1,5 месяцев. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, обморожение и перелом голени. Речь даже шла о возможной ампутации ножки, но благодаря профессиональной работе врачей угрозы удалось избежать.

В аэропорту Ваню с мамой встречал отец мальчика Евгений Фокин. Он держал в руках букет роз и большого плюшевого медведя. Евгений рассказал, что сам планировал забрать семью из Москвы, но жена решила вернуться самостоятельно. Также при встрече присутствовали представители СМИ, городской администрации и МЧС.

"Полет прошел хорошо. На борту все желали выздоровления", — сообщила мама Ванечки Ольга Фокина.

Во время перелета рядом с мальчиком находился реаниматолог. После посадки малыша осмотрели, его состояние оценили как удовлетворительное. Для возвращения Вани к привычной жизни было сделано все возможное. Власти помогли оформить необходимые документы, и семья уже получила компенсацию. Отец мальчика даже успел приобрести и обставить двухкомнатную квартиру.

В детской комнате поставили двухъярусную кровать и письменный стол. "Теперь детям будет где развернуться", — рассказал Евгений Фокин. Ваня сегодня вместе с семьей отметит свой первый День рождения.