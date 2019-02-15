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15 февраля 201909:56

В школах могут ограничить использование мобильников

ГТРК "Алтай"

В нашей стране активно обсуждается вопрос о запрете мобильных на уроках. На сегодня федерального закона, ограничивающего использование телефонов в образовательных учреждениях, нет.

Некоторые региональные школы вводят запрет самостоятельно. Как сообщает ГТРК "Алтай", например, в бийской школе №18 теперь введены рекомендации по использованию мобильных телефонов. На уроках необходимо выключить у смартфона звук. Причем сделать это должны и ученики, и педагоги. Пользоваться телефоном разрешается только в особых случаях. Возражений подобное нововведение ни у кого не вызвало, рассказала директор школы Светлана Евдокимова.

Если говорить о зарубежном опыте, в ряде европейских стран законопроекты об ограничении использования мобильников в школе уже готовятся. Как объясняют инициаторы проекта, в процессе учебы телефоны только мешают детям: отвлекают их от образовательного процесса. Не секрет, что мобильные гаджеты можно использовать и как источник информации во время контрольных работ. Возможно, телефоны оставят только учителям – на случай экстренной связи.

Кстати, проведенный в нашей стране соцопрос показал, что большинство россиян поддерживают возможность нововведений.

Текст: ГТРК "Алтай"

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