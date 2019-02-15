Специалисты: в районе Буреи остается угроза подтопления населенных пунктов

Межведомственная рабочая группа начала наблюдения за паводковой обстановкой в районе Буреи. Специалисты замерили ширину канала в месте оползня и скорость течения реки. Эти расчеты помогут предсказать возможные сценарии развития паводков, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

"Принято решение отправить на место две оперативные группы, одну - на место затора, вторую — в село Чекунда в Верхнебуреинском районе", — заявил начальник Главного управления МЧС по Хабаровскому краю.

В настоящий момент все работы по ликвидации затора завершились. Военные покинули район водохранилища. Бурейская ГЭС уже вышла на штатный решим работы. Тем не менее, дать точный прогноз, как поведет себя Бурея в паводок, ученые пока не могут. Угроза подтопления населенных пунктов остается.