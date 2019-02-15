Дома Черногорска подключили к отоплению

Все дома Черногорска в Хакасии, теплоснабжение в которых было нарушено из-за коммунальной аварии, подключены к отоплению, передает ТАСС.

Накануне ремонтные работы на магистральной теплосети, где произошел порыв, завершились. Началось заполнение системы теплоснабжения водой. По данным регионального главка МЧС, вечером в четверг без отопления оставались 88 домов и 17 социально значимых объектов, к утру пятницы их число сократилось до 10. Сейчас в Черногорске минус 17 градусов.

Как сообщили в пятницу в региональном министерстве строительства и ЖКХ, в настоящее время делается все, чтобы максимально быстро прогреть дома. "Температуру к двум часам по местному времени должны догнать до нормы и выше". Представители управляющих компаний намерены провести поквартирные обходы.

Как сообщалось, авария произошла в среду на теплосети, принадлежащей компании "ХакТЭК". Без тепла остались 205 многоквартирных жилых дома, где проживают 16 475 человек, и 28 соцобъекта. После этого был обнаружен второй прорыв.

В Черногорске проживает почти 80 тысяч человек – это второй по численности населения город в Хакасии после Абакана.