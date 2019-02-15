Задержана пособница ИГИЛ, собравшая для террористов более миллиона рублей

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета России задержали 32-летнюю жительницу Астраханской области — спецслужбы считают ее одним из организаторов законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).

По данным следствия, женщина занималась сбором средств для террористов. Она вела свою деятельность не только в Астрахани, но также в Москве, Томске и регионах Северного Кавказа. Реквизиты для сбора средств подозреваемая публиковала в закрытых чатах мессенджера "Телеграм". Таким образом ей удалось передать террористам более миллиона рублей.

Кроме того, задержанная распространяла аудиовидеоматериалы экстремистской направленности и собиралась выехать в Сирию для совершения теракта или диверсии.

Впервые в поле зрения правоохранительных органов женщина попала в 2018 году в ходе операции по пресечению деятельности преступной группы, работавшей в Москве и Томской области. Организаторы этой банды были признаны виновными в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации и приговорены к длительным срокам лишения свободы, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.