Захарова ответила Болтону на угрозы в адрес тех, кто подрывает демократию в Венесуэле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в адрес тех, кто "подрывает демократию" в Венесуэле.

Болтон написал в Twitter, что "те, кто строит заговоры с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, чтобы разрушить демократические институты Венесуэлы, будут по-прежнему сталкиваться с последствиями".

Ранее в блокноте Болтона журналисты разглядели запись "пять тысяч солдат в Колумбию". В колумбийском МИД ответили, что не знают причины, по которой такая запись появилась в его блокноте. При этом в пресс-службе колумбийского минобороны сообщили, что правительство Колумбии не намерено предоставлять США военные базы для вторжения в Венесуэлу, передает РИА Новости.

Однако Трамп уже подтверждал в интервью телеканалу CBS, что в качестве "одного из вариантов" рассматривает отправку военных в Венесуэлу. Американские власти уже применили многочисленные санкции против руководства Венесуэлы и грозили санкциями другим странам, в случае поддержки Мадуро.

Как сообщалось ранее, 23 января спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя главой государства на период работы временного правительства.

О признании Гуаидо заявили США и ряд других стран, потребовав от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Мадуро напомнил, что он является конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Его поддержали Россия, Китай и ряд других стран поддержали как легитимного президента Венесуэлы.