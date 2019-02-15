Семен Варламов помог "Колорадо" победить в Виннипеге

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Семен Варламов помог своим партнерам выиграть в гостях у соперников из канадского "Виннипег Джетс". Наш вратарь отразил 24 броска по своим воротам и "лавины" победили – 4:1.

Варламов таким образом прервал 6-матчевую серию поражений и пропустил лишь при счете 2:0 в пользу "Колорадо" от Танева. В свою очередь в составе "Эвеланш" забивали Тонинато, Ландескуг, Комфер и Андригетто.