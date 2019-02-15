Самолет Нетаньяху сломался в Варшаве

Из-за неисправности самолета премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, его вылет из Варшавы, задержан на несколько часов, передает ТАСС.

Как сообщают израильские СМИ, рано утром в пятницу кортеж премьера прибыл в аэропорт Варшавы для вылета в Тель-Авив, однако Нетаньяху был вынужден вернуться в гостиницу из-за неисправности лайнера, где он останется до прибытия другого самолета из Израиля.

В Варшаве Нетаньяху принял участие в организованной США и Польшей международной министерской встрече по Ближнему Востоку, прошедшей за закрытыми дверями.