Эрнесто Вальверде останется тренером "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде продлил контракт с чемпионами Испании еще на год. Предыдущее соглашение истекало в июне 2019 года.

Новый договор рассчитан до июня 2020 года. Кроме того, предусмотрено продление еще на один год. "Барселона" подтвердила продления контракта с 55-летним специалистом.

Эрнесто Вальверде возглавил "Барселону" в июне 2017 года. За это время он привел "сине-гранатовых" к победе в чемпионате Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.