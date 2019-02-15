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15 февраля 201912:20

Президент "Барселоны" Бартомеу: возвращение Неймара невозможно

EPA

Первое лицо футбольного клуба "Барселона" Хосеп Мария Бартомеу решил положить конец слухам о возможном возвращении в каталонскую команду Неймара, который был продан во французский "Пари Сен-Жермен" за 222 млн евро. Президент сказал, что бразильца в "Барсе" уже не ждут.

Как уже сообщали Вести.Ru, в прессе на протяжении всех полутора лет, что Неймар играет за "ПСЖ", с завидной регулярностью появляется информация, что бразилец недоволен своим положением в столице Франции и хотел бы вернуться в чемпионат Испании и, конкретно, в "Барселону".

Бартомеу в прямом эфире Radio Kanal Barcelona заявил, что возвращение бразильского нападающего в стан "Барсы" невозможно: "Откровенно говоря, меня расстраивают эти разговоры. Мы давно уже выбрали другой путь, наше будущее связано с Дембеле и Коутиньо". Президент "сине-гранатовых" назвал контракты игроков "самыми большими инвестициями последнего времени".

Президент "Барсы" признал, что несколько раз лично общался с Неймаром и с его представителями, но эти встречи не касались возможного возвращения игрока: "Никто и никогда не говорил мне, что Неймар хочет вернуться. Насколько я знаю, никто не звонил другим сотрудникам нашего клуба по данному вопросу. Возвращение Неймара невозможно и не стоит разводить слухи".

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