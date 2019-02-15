Песков призвал не обманываться смягчением американских санкций

В Кремле призвали не обманываться якобы произошедшим смягчением законопроекта о новых американских санкциях в отношении России.

"Очевидно только одно, что речь идет, в том числе о целях, связанных с недобросовестной конкуренцией, попытками недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию.

По словам представителя Кремля, недружественная меры, прописанные в этом документе, "никуда не делись", передает "Интерфакс".

13 февраля американские сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против России. Предлогом послужило надуманное вмешательство в выборы США, а также ситуации в Сирии и на Украине. В частности, они предложили ввести ограничения против "российских банков, которые поддерживают усилия РФ по подрыву демократических институтов в других странах" (ранее под рестрикции подпадали все госбанки).