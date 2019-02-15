15 февраля 201912:20
За нарушение ПДД хотят наказывать жестче
В МВД и Минтранс предлагают ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, сообщает "Коммерсант".
Одной из инициатив предполагается ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на десять-двадцать километров в час. В МВД отметили, что эта мера должна применяться лишь в населенных пунктах.
Ведомство также предлагает ужесточить наказание за нечитаемые номера. Таких нарушителей предлагают лишать возможности оплачивать штраф с 50-процентной скидкой.
Кроме того, власти Москвы предложили ужесточить ответственность за отказ пропустить пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения на перекрестках.
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