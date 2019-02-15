За нарушение ПДД хотят наказывать жестче

В МВД и Минтранс предлагают ужесточить наказание за нарушения правил дорожного движения, сообщает "Коммерсант".

Одной из инициатив предполагается ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на десять-двадцать километров в час. В МВД отметили, что эта мера должна применяться лишь в населенных пунктах.

Ведомство также предлагает ужесточить наказание за нечитаемые номера. Таких нарушителей предлагают лишать возможности оплачивать штраф с 50-процентной скидкой.

Кроме того, власти Москвы предложили ужесточить ответственность за отказ пропустить пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения на перекрестках.