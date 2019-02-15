Участников массовой драки со стрельбой в московском кафе сняли на видео

Напавшие на гостей кафе "Неолит" в Печатниках за несколько минут до "посещения" заведения собрались у соседнего дома, где их и снял на видео местный житель.

Если верить опубликованным кадрам, на стороне инициаторов стычки — а конфликт произошел между уроженцами Азербайджана и Чечни, предположительно, из-за оскорблений в Сети — было более 40 человек, тогда как ранее сегодня представитель столичного управления МВД заявил, что в драке приняли участие 20 мужчин, 18 из которых были задержаны.

На записи видно, как около 22:40 14 февраля к дому по 1-й Курьяновской улице стекаются десятки мужчин, которые немногим позже ворвались в "Неолит" и устроили драку со стрельбой из травматических пистолетов.

Незначительные травмы, по данным правоохранителей, получил один человек, предположительно, хозяин заведения, на которое давно жалуются местные жители, требуя закрытия "криминального кафе".