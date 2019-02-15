Кидался камнями и нападал с ножом: опубликовано видео стрельбы полицейского в террориста

В штате Аризона полицейский был вынужден стрелять в нападающего на него 18-летнего Исмаила Хамеда, уроженца США. Незадолго до этих событий Хамед несколько раз звонил в службу спасения и требовал приезда полиции для того, чтобы сообщить о страданиях людей в Палестине.

Инцидент произошел еще 7 января в окрестностях Финикса, однако местный шериф опубликовал видео происшествия лишь в минувший четверг — по его словам, раньше сделать это было нельзя в интересах следствия.

На опубликованных кадрах видно, как Хамед сперва кидался камнями в приехавшего полицейского, а затем начал наступать с ножом на сотрудника со словами: "Выстрели в меня!"

Полицейский выстрелил, когда нападающий подошел слишком близко. Вскоре Хамеда увезли в больницу, а затем, когда выяснилось, что ранения его не тяжелые, нарушителя посадили за решетку.

На допросе Исмаил Хамед рассказал, что ему надо было срочно что-то сделать во имя всех страдающих людей Палестины. Молодой человек сообщил, что принадлежит к террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории России.

На первом заседании суда Хамед отказался от собственных показаний и заявил, что ни в чем не виноват.

Следующее заседание состоится в марте.