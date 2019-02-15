Жена Уэйна Руни пригрозила английскому футболисту разводом

Жена знаменитого английского футболиста Уэйна Руни Колин пригрозила мужу подать на развод, если он не перестанет пить. По словам Колин, 33-летний Уэйн страдает от алкогольной зависимости.

Колин заявила, что подаст на развод, если Уэйн не изменит образ жизни. Футболист злоупотребляет алкоголем и постоянно погружен в компьютерные игры. Женщина считает, что Руни нуждается в лечении от алкогольной зависимости и игромании.

В 2016 году Руни был уличен в супружеской измене, но Колин простила его. Кроме того Уэйн неоднократно попадал в разные истории, связанные с алкогольным опьянением.