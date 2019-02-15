На мэра Иванова напал неизвестный

На мэра Иванова Владимира Шарыпова напал неизвестный. Глава города получил ушибы, передает ГТРК "Ивтелерадио". Травмы, нанесенные главе города, не опасны для жизни, прокомментировали врачи.

Нападение произошло вечером 14 февраля около 22.00, сообщает полиция. Прибывшим на место происшествия сотрудники не удалось задержать нападавшего. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", проводятся оперативные и розыскные мероприятия.

Владимир Шарыпов занимает пост главы города Иваново с 15 ноября 2016 года.