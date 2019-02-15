Бера и Друзя отстранили

Главреда передачи "Кто хочет стать миллионером?" Илью Бера и знатока "Что? Где? Когда?" Александра Друзя отстранили на неопределенный срок и от участия в передачах, передает "Интерфакс".

В пресс-службе телекомпании отметили, что поступок Ильи Бера и Александра Друзя, осознанно сделавших заложниками своих подозрений в отношении друг друга зрителей и десятки своих же коллег-телевизионщиков, неэтичным и недопустимым.

При этом менеджер игрока телевикторины Александра Григоренко назвала решение об отстранении знатока от игры огорчительным для телезрителей и команды Первого канала.

Между тем, Бер заявил, что согласен с решением производителя программы, однако он заявил, что личного конфликта с Друзем у него нет. По словам Бера, он не жалеет о скандале, передает ТАСС. Он отметил, что не намерен идти в суд, но готов защищаться, если туда обратится Друзь.

Как сообщалось, ранее Бер написал в одной из соцсетей о попытке подкупа со стороны Друзя. Он рассказал, что перед съемками программы в ноябре 2018 года Друзь предложил поделиться с ним выигрышем главного приза в обмен на ответы к вопросам.

По словам Бера, он записал телефонный разговор с Друзем, во время которого "сдал вопросы игроку, и он на них сыграл". Бер заявил, что считает поведение знатока неэтичным, потребовав дисквалифицировать его как игрока "Что? Где? Когда?".