Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя Российской Федерации.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства, это высокое звание присвоено ему "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни".

Владимир Ковтун воевал в Афганистане в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба.

5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье, что в провинции Кандагар, в составе группы Ковтун смог захватить образец американского ПЗРК "Стингер" и дипломат с документацией на это оружие, в том числе адреса поставщиков из США.

За время службы Владимир Ковтун был награжден двумя орденами Красной Звезды, передает "Интерфакс".

Вывод советских подразделений из Афганистана был завершен ровно 30 лет назад.