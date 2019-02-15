Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Владимиру Ковтуну присвоено звание Героя Российской Федерации.
Как говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства, это высокое звание присвоено ему "за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни".
Владимир Ковтун воевал в Афганистане в 186-м отдельном отряде специального назначения ГРУ Генштаба.
5 января 1987 года в Мельтанайском ущелье, что в провинции Кандагар, в составе группы Ковтун смог захватить образец американского ПЗРК "Стингер" и дипломат с документацией на это оружие, в том числе адреса поставщиков из США.
За время службы Владимир Ковтун был награжден двумя орденами Красной Звезды, передает "Интерфакс".
Вывод советских подразделений из Афганистана был завершен ровно 30 лет назад.
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