Песков прокомментировал инцидент с Путиным на татами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о самочувствии Владимира Путина, который, как сообщили некоторые СМИ, травмировал палец во время тренировки с дзюдоистами. "Это не травма", — отметил чиновник.

Песков сообщил, что президент "чувствует себя прекрасно". Как уже сообщали Вести.Ru, накануне Владимир Путин в Сочи провел тренировку по дзюдо и много общался со спортсменами, борцами боксерами. Во время тренировки с олимпийским чемпионом Бесланом Мудрановым он, якобы, повредил палец на руке.

"Во время одного из захватов [Владимир Путин] немного ударил палец. Но ничего здесь страшного, это не травма как таковая. Спорт есть спорт", — цитирует Пескова РИА Новости. По словам пресс-секретаря президент не только чувствует себя прекрасно, но и собирается играть в хоккей.