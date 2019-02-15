Погода на выходные: в Центральной России ожидается оттепель с сильным ветром

В предстоящие выходные дни волна теплого влажного воздуха, поступающего из акватории Северной Атлантики, сохранит в большинстве регионов Русской равнины оттепель и сильный порывистый ветер, сообщает Центр погоды "ФОБОС".

В Москве и Московской области будет облачно с прояснениями, 16 февраля местами возможен небольшой мокрый снег, днем 0…+3°, по ночам 0…-3°. Порывы ветра до 17 м/с.

В Санкт-Петербурге облачно и ветрено, местами пройдут небольшие осадки, днем +1…+3°, ночью -1…-4°, порывы ветра до 20 м/с.

На Русском Севере потеплеет, пройдут снегопады с метелями и усилением ветра до 15-17 м/с. В Архангельске и Вологде 0…-3°, Сыктывкаре -3…-5°.

В Черноземье на фоне высокого атмосферного давления будет без осадков, местами солнечно. В Орле, Воронеже и Липецке -1…+2, ветер от умеренного до сильного.

На Верхней Волге ожидается мокрый снег, в Среднем Поволжье — без существенных осадков. В Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Пензе и Саратове около 0°, в Самаре -1…-4°.

На юге России тепло и солнечно. В Севастополе, Анапе и Сочи +7…+10°, во Владикавказе и Нальчике +3…+6°, возможны кратковременные осадки.

На Урале местами пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге и Челябинске -3…-6°.

В Западной Сибири будет теплее, чем обычно. В Новосибирске и Омске -4…-7°, местами пройдет небольшой снег.

На юге Дальнего Востока в зоне волнового циклона облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке -3…-6°.

На юге Дальнего Востока, в зоне волнового циклона, местами пройдет небольшой снег. В Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке -3…-6°.