Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки
Слишком дорого обошлись Любови Тихомировой ошибки молодости. Известная ныне актриса вспоминает, как был период в жизни, когда она "даже во сне не понимала, как жить дальше с постоянным комом в горле и страхом".
Студенческое прошлое настигло ее, когда, казалось, Тихомирова встретила настоящую любовь.
К ней актриса пришла после жизненных испытаний, который пришлось пережить в отношениях с мужчиной, которого она называла Учителем.
Он был значительно старше Любови и женат, но юная Тихомирова позволила себе в него влюбиться. Когда актриса поняла, что беременна, то спросила Учителя, то поговорила с ним откровенно. Но любимый мужчина оставил решение на ее усмотрение, отметив, что если Любовь родит, то отец у ребенка будет. Замуж же он ее не позвал – и уехал с семьей на отдых.
Тихомирова решила, что рожать не будет, а в чувствах к Учителю ее вдруг "отпустило". Позже он попытался вернуться к Любови и даже развелся, но было уже поздно.
Через некоторое время актриса познакомилась с бизнесменом, который, казалось, был способен составить ее женское счастье.
Однако на сердце этого мужчины претендовала весьма влиятельная женщина, которая всеми силами и средствами решила расстроить его отношения с Тихомировой.
Именно она, как выяснилось позже, смогла раскопать обнаженные фотографии, которые студентку Тихомирову и некоторых других девушек уговорил сделать некий "фотограф" ради предполагаемого кастинга.
Он обещал, что эти снимки никогда и нигде не всплывут. Потом он пропал, никаких дальнейших кастингов не было. А спустя годы те фотографии вдруг попали к жениху Любови. Но они не оказали особого воздействия, и тогда коварная соперница решилась на особо изощренный ход: она наняла для съемок в порнофильме девушку, похожую на Любовь, а затем его получил любимый мужчина Тихомировой.
В итоге разлучница своего добилась: с тем бизнесменом актриса рассталась, причем, не получив возможности даже объясниться.
Вскоре после этих горьких событий Любовь познакомилась с Игорем. Именно он помог ей разобраться в том, кто распространял ее интимные снимки. Но в итоге и он оказался отъявленным негодяем.
Какими своими поступками Игорь сделал жизнь актрисы невыносимой? На какие хитрости приходилось идти тихой домашней девочке из Петербурга во время учебы в Москве, в Щукинском училище? Как объяснял псевдофотограф студенткам необходимость сняться в обнаженном виде? Знает ли она, кто та влиятельная соперница, которая столь хитрым способом разлучила ее с любимым? Встретила ли она, наконец, мужчину, с которым пришло в жизнь и женское счастье? И что чувствовала она, когда в соцсетях и СМИ обсуждали ее обнаженные фото и якобы "съемки" в фильме для взрослых?
Откровения Любови Тихомировой в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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