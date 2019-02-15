Взорвавшийся в Красноярске дом был построен незаконно

Взорвавшийся дом в Красноярске не может быть восстановлен, сообщили специалисты. Взрыв произошел накануне в трехэтажном коттедже на Кандагарской улице и унес жизни двух человек. В настоящий момент власти приняли решение о выплате компенсаций семьям погибших и собственникам квартир, сообщает ГТРК "Красноярск".

"Все выплаты будут произведены в соответствии с законодательством", — прокомментировал замглавы Красноярска Владислав Логинов.

В доме было 30 квартир, часть из которых — в аренде и часть - в собственности. Красноярские власти уточняют эти данные, документы все еще находятся в руинах, и собственники не могут их предоставить. Информация отсутствует и в базе данных, так как дом не был введен в эксплуатацию. Выяснилось, что жильцы использовали для приготовления еды газовые баллоны. По предварительной версии, это и стало причиной взрыва.

Коттедж был построен без разрешительных документов и не был зарегистрирован. "Взорвавшийся дом, по сути, был самостроем", — заявила старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Решение о сносе здания суд вынес еще в 2016 году. Почему оно до сих пор не было снесено, правоохранителям предстоит выяснить. Рядом расположены еще несколько таких же коттеджей. По всем сомнительным объектам будет проведена проверка.