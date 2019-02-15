Водитель-торопыга едва не погиб в столкновении с фурой в Самарской области. Видео

Вечером в минувший четверг, 14 февраля, на трассе Оренбург – Самара в Волжском районе Самарской области России произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора.

Судя по кадрам ролика, водитель автомобиля BYD поторопился, не убедился в безопасности маневра, и преждевременно покинул второстепенную дорогу, выехав прямо под фуру.

Водитель грузовика не успел затормозить и протаранил легковушку, которую отбросила на полосу встречного движения.

Сильный удар, пришедшийся в область водительской двери, деформировал кузов. К счастью для женщины, находившейся за рулем BYD в момент аварии, ее выбросило на заднее сиденье.

Как сообщают СМИ, она оказалась единственной пострадавшей в результате аварии и была госпитализирована с травмами средней степени тяжести.