Колесников и Колесниченко признаны пловцами года в Европе

Европейская лига плавания (LEN) назвала имена спортсменов года. Имя стали пловец Климент Колесников и синхронистка Светлана Колесниченко.

Впервые российский пловец удостоен награды LEN. Климент Колесников опередил британского пловца, рекордсмена мира Адама Пити. При голосовании Колесников получил 44% голосов, а его соперник – 36%. Климент выиграл три золотые медали на чемпионате Европы, а затем дважды стал победителем чемпионата мира на короткой воде, проходившем в Китае.

У женщин победила Светлана Колесниченко. Светлана завоевала две награды высшей пробы в паре с Варварой Субботиной и победила в сольных выступлениях на чемпионате Европы в Глазго.