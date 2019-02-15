Новости В мире

Все видео этой рубрики
15 февраля 201913:51

Дональда Трампа официально зачислили в клуб ожиревших

Президента США официально зачислили в "клуб ожирения" после того, как он перешагнул порог, который отделяет избыточный вес от ожирения.

Как пишет американская пресса, поводом стали результаты очередного медицинского осмотра, опубликованные пресс-службой Белого дома.

Из них следует, что при росте 192 сантиметра вес Трампа превысил 110 килограммов. Журналисты полагают, что во всем виновата любовь нынешнего президента США к фастфуду, передает "Россия 24".


При этом известно, что Трамп пренебрегает физическим упражнениями, в чем он, впрочем, ранее признавался и сам.

В начале прошлого года главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщал Трампу, что он находится на грани ожирения. Согласно нормативам Центра контроля и профилактики заболеваний США, тогда ему до нижней границы ожирения недоставало всего одного фунта (около 400 граммов).

Президенту США врачи рекомендовали сесть на диету и отказаться от фастфуда. Как сообщалось в марте 2018-го, он даже временно последовал рекомендациям специалистов. Однако, видимо, либо Трамп не смог удержаться от вредной еды, либо диета не помогла – год спустя он все-таки был официально признан "ожиревшим",

Сейчас

14:26

Путин и Лукашенко высказались по поводу суверенитета

13:30

Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами

11:53

Песков призвал не обманываться смягчением американских санкций

10:47

В метро Парижа произошла атака с применением кислоты

10:07

В Астраханской области задержали пособницу ИГИЛ

08:55

"Эреспал" запретили в России

04:44

Минобороны РФ рассекретило уникальные документы по Афганистану

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами

Основатель Baring Vostok задержан вместе с топ-менеджерами

58 минут назад
Песков призвал не обманываться смягчением американских санкций

Песков призвал не обманываться смягчением американских санкций

2 часа назад
Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

Захват "Стингера" с секретными документами: Владимир Ковтун стал Героем России

1 час назад
Песков прокомментировал инцидент с Путиным на татами

Песков прокомментировал инцидент с Путиным на татами

1 час назад
За нарушение ПДД хотят наказывать жестче

За нарушение ПДД хотят наказывать жестче

2 часа назад
Стартует совместный проект телеканала "Россия 24" и пресс-службы правительства – программа "Диалог"

Стартует совместный проект телеканала "Россия 24" и пресс-службы правительства – программа "Диалог"

10 минут назад
"Эреспал" запретили в России

"Эреспал" запретили в России

5 часов назад
Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

Нужна помощь: Савелия Хоменко спасет серия операций

06.02.2019 10:15
Москва приветствует обсуждение отмены японских виз

Москва приветствует обсуждение отмены японских виз

1 час назад
Ольга Любимова: если вы снимете такой же успешный и интересный фильм как "Один дома", мы сделаем все, чтобы во второй части появился Трамп

Ольга Любимова: если вы снимете такой же успешный и интересный фильм как "Один дома", мы сделаем все, чтобы во второй части появился Трамп

21 час назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

Победитель конкурса "Щелкунчик" Иван Пятков выступит в Доме музыки

13.02.2019 13:32
Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

Телеканал "Россия 1" назвал дату премьеры "Движения вверх" на телевидении

12.02.2019 15:14
Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки

Любовь Тихомирову разлучили с любимым, подставив под порносъемки

5 минут назад
Риелторы нашли самые дешевые съемные квартиры в Москве

Риелторы нашли самые дешевые съемные квартиры в Москве

26 минут назад
Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

Картридж с игрой про Супер Марио продали за $100 тысяч

28 минут назад
От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

От создателя "Аватара": первые отзывы на фильм "Алита: Боевой ангел"

35 минут назад
Погода на выходные: в Центральной России ожидается оттепель с сильным ветром

Погода на выходные: в Центральной России ожидается оттепель с сильным ветром

41 минута назад
Дональда Трампа официально зачислили в клуб ожиревших

Дональда Трампа официально зачислили в клуб ожиревших

55 минут назад
Колесников и Колесниченко признаны пловцами года в Европе

Колесников и Колесниченко признаны пловцами года в Европе

1 час назад
Экспертное мнение: перестанут ли летом в России отключать горячую воду

Экспертное мнение: перестанут ли летом в России отключать горячую воду

1 час назад
Бера и Друзя отстранили

Бера и Друзя отстранили

1 час назад
Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим

Сергей Лазарев: на Евровидении буду кардинально другим

1 час назад
Чиновника департамента образования Москвы избил бывший боец ММА

Чиновника департамента образования Москвы избил бывший боец ММА

1 час назад
На мэра Иванова напал неизвестный

На мэра Иванова напал неизвестный

2 часа назад
СМИ: Facebook готова заплатить миллиарды за мировое соглашение с властями США

СМИ: Facebook готова заплатить миллиарды за мировое соглашение с властями США

2 часа назад
Кремль о "третьем русском" в деле Скрипалей: ничего не меняется

Кремль о "третьем русском" в деле Скрипалей: ничего не меняется

2 часа назад
Недовольного пенсионера скрутили и утащили со встречи с Порошенко в Харькове

Недовольного пенсионера скрутили и утащили со встречи с Порошенко в Харькове

2 часа назад
Прохожие едва не угодили под "лавину" из снега и льда в Йошкар-Оле. Видео

Прохожие едва не угодили под "лавину" из снега и льда в Йошкар-Оле. Видео

2 часа назад
Участников массовой драки со стрельбой в московском кафе сняли на видео

Участников массовой драки со стрельбой в московском кафе сняли на видео

2 часа назад
"Победа" предложила Лановому летать бесплатно до конца года

"Победа" предложила Лановому летать бесплатно до конца года

2 часа назад
Самолет Нетаньяху сломался в Варшаве

Самолет Нетаньяху сломался в Варшаве

3 часа назад
Мужчина выкопал гигантскую яму под домом и напугал соседей

Мужчина выкопал гигантскую яму под домом и напугал соседей

3 часа назад
Появилось видео столкновения круизного лайнера с пирсом

Появилось видео столкновения круизного лайнера с пирсом

3 часа назад
Захарова ответила Болтону на угрозы в адрес тех, кто подрывает демократию в Венесуэле

Захарова ответила Болтону на угрозы в адрес тех, кто подрывает демократию в Венесуэле

3 часа назад
Как в Китае: московским полицейским выдадут смарт-очки с распознаванием лиц

Как в Китае: московским полицейским выдадут смарт-очки с распознаванием лиц

3 часа назад
Есть вопрос: зачем люди целуются

Есть вопрос: зачем люди целуются

3 часа назад
В метро Парижа мужчину облили кислотой

В метро Парижа мужчину облили кислотой

3 часа назад
Задержана пособница ИГИЛ, собравшая для террористов более миллиона рублей

Задержана пособница ИГИЛ, собравшая для террористов более миллиона рублей

4 часа назад
Риелторы подсчитали, сколько денег нужно, чтобы стать дачником

Риелторы подсчитали, сколько денег нужно, чтобы стать дачником

4 часа назад
В Минобороны РФ пожелали продюсеру BBC избежать преследования за правду о химатаке в Сирии

В Минобороны РФ пожелали продюсеру BBC избежать преследования за правду о химатаке в Сирии

4 часа назад
Эксперт рассказала, как сэкономить на коммунальных услугах

Эксперт рассказала, как сэкономить на коммунальных услугах

4 часа назад
Михаэль Шумахер отметил свое 50-летие в кругу семьи на Майорке

Михаэль Шумахер отметил свое 50-летие в кругу семьи на Майорке

5 часов назад
Житель Миннесоты застрелил соседскую собаку по кличке Дональд Трамп

Житель Миннесоты застрелил соседскую собаку по кличке Дональд Трамп

9 часов назад
Православные отмечают Сретение Господне

Православные отмечают Сретение Господне

11 часов назад
Уязвимость "ВКонтакте" оперативно устранена

Уязвимость "ВКонтакте" оперативно устранена

14 часов назад
Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

Художники соединили героев разных мультфильмов в романтические пары

14.02.2019 13:28
Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть "просто друзьями"

Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть "просто друзьями"

14.02.2019 10:51
Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

Уникальный концерт: оркестр Когана исполнит произведения Сибелиуса, Штрауса и Шостаковича

11.02.2019 11:25