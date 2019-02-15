Дональда Трампа официально зачислили в клуб ожиревших

Президента США официально зачислили в "клуб ожирения" после того, как он перешагнул порог, который отделяет избыточный вес от ожирения.

Как пишет американская пресса, поводом стали результаты очередного медицинского осмотра, опубликованные пресс-службой Белого дома.

Из них следует, что при росте 192 сантиметра вес Трампа превысил 110 килограммов. Журналисты полагают, что во всем виновата любовь нынешнего президента США к фастфуду, передает "Россия 24".



При этом известно, что Трамп пренебрегает физическим упражнениями, в чем он, впрочем, ранее признавался и сам.

В начале прошлого года главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщал Трампу, что он находится на грани ожирения. Согласно нормативам Центра контроля и профилактики заболеваний США, тогда ему до нижней границы ожирения недоставало всего одного фунта (около 400 граммов).

Президенту США врачи рекомендовали сесть на диету и отказаться от фастфуда. Как сообщалось в марте 2018-го, он даже временно последовал рекомендациям специалистов. Однако, видимо, либо Трамп не смог удержаться от вредной еды, либо диета не помогла – год спустя он все-таки был официально признан "ожиревшим",