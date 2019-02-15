"Газель" врезалась в КамАЗ со стройматериалами в Дагестане, погиб один из водителей. Видео

В Сети опубликованы кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую среду, 13 февраля, на федеральной трассе "Кавказ", неподалеку от села Агачаул в Карабудахкентском районе Дагестана.

Как видно на записи, водитель "Газели" на полном ходу врезался в грузовик КамАЗ, находившийся в правом ряду.

В результате столкновения на месте аварии от полученных травм скончался мужчина, управлявший микроавтобусом. Его пассажир был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Через мгновение после первого ДТП, в "Газель" въехал еще один микроавтобус — Mercedes-Benz, водитель которого не сумел сориентироваться в ситуации и уклониться в сторону.