Лукашенко предпочел Сочи Мюнхену, Путин показал ему "Сириус"

Вместо участия в Мюнхенской конференции по безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на встречу с Владимиром Путиным в Сочи. Об этом "Интерфакс" сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз. "Из-за временных накладок и необходимости решения важных вопросов белорусско-российских отношений в этот раз участие в Мюнхенской конференции на уровне главы государства не представилось возможным", — пояснил представитель внешнеполитического ведомства РБ.

Лидеры двух стран побывали в образовательном центре "Сириус", директор которого Елена Шмелева рассказала им о реализации спортивных программ. Лукашенко понравилась хоккейная фотография Путина из презентации. "В динамике", — отметил он и изъявил желание открыть в Белоруссии центр вундеркиндов, подобный "Сириусу", который будет принимать и россиян.

Путин заявил, что эта встреча расширяет возможности гуманитарного сотрудничества между Москвой и Минском, он предложил продолжить это общение и на министерском уровне, передает "Россия 24". Что касается самого "Сириуса", то глава государства напомнил, что под технопарк на базе "Сириуса" можно выделить более 30 гектаров.

Во встрече также приняли участие российские министры Павел Колобков, Михаил Котюков и Владимир Мединский.