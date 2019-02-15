Скопившийся снег обрушил крышу жилого дома в Самаре
Крыша жилого дома в Самаре обрушилась под тяжестью скопившегося снега, на земле оказалась и значительная часть фасада построенной в 1902 году двухэтажки. Последствия инцидента, который обошелся без пострадавших, сняли на видео.
Обрушение в доме 31 на улице Водников в историческом центре города произошло около полудня 15 февраля. На кадрах видно "уползшую" кровлю и обвалившийся фасад — кирпичами засыпало тротуар перед находившимся в аварийном состоянии зданием. Причиной ЧП стал скопившийся на крыше снег.
По предварительным данным, несущие конструкции дома не нарушены, но спасатели все равно эвакуировали 12 жильцов, в том числе четверых детей. Никто из горожан не пострадал.
В пятницу, как уточняет РИА Новости, под тяжестью снега обрушились крыша трехэтажного жилого дома в городе Вязники Владимирской области и кровля в средней школы в карельской Питкяранте. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
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