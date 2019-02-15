Нападение собак могло стать причиной гибели грудничка в Томске

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели месячной девочки в Томске.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления СК РФ, в минувшую среду, 13 февраля, женщина вышла из дома, оставив дочь в детской кроватке. Помимо нее в помещении находились две собаки – ротвейлер и немецкая овчарка.

Когда она вернулась обратно, то обнаружила ребенка, "лежавшего на диване с множественными ранами головы и тела, похожими на следы от зубов животных".

Девочка была экстренно госпитализирована, однако на следующий день скончалась от полученных травм.

"Произведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, допрошена в качестве подозреваемой мать погибшего ребенка, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия", — говорится в сообщении ведомства.