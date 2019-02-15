Хоккеисты сборной России сыграют с Латвией, Францией и Швейцарией

Руководство Федерации хоккея России и тренерский штаб национальной сборной определились с соперниками накануне чемпионата мира 2019 года, который пройдет в словацких городах Братиславе и Кошице. Россияне сыграют со Швейцарией, Францией и Латвией.

Две игры в рамках так называемого Еврочелленджа против команды Швейцарии состоятся 18 и 20 апреля на арене "Шайба" в олимпийской столице 2014 года Сочи. В апреле 2019 года российская команда также проведет четыре выездных матча Еврочелленджа: два с французами и два – с латвийцами.