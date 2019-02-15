Автор хита "Gucci Gang" объявил бойкот Gucci (но песню исполнять не перестанет)

Популярный американский рэпер Lil Pump заявил, что из-за недавнего скандала с оскорбительным для темнокожих свитера Gucci он будет бойкотировать известный бренд, однако не перестанет исполнять хит "Gucci Gang", который принес ему славу. Таким образом, рэпер против своей воли продолжит бесплатно рекламировать компанию, сообщает Hip Hop Wired.

Ранее сообщалось, что Gucci выпустили черный свитер-балаклаву, который оказался оскорбительным для многих темнокожих. Обидевшиеся люди сравнили дизайн водолазки с "блэкфейсом" (одним из видов театрального грима второй половины XIX века, представлявшего карикатурное изображение лица чернокожего человека).

Несмотря на то, что представители Gucci извинились за свое невежество и сняли продукт с продаж, скандал вокруг бренда не утихает. Все больше знаменитостей бойкотируют компанию. Рэпер Lil Pump присоединился к этому протесту.

Музыкант записал по поводу ситуации с Gucci специальное видеообращение. Рэпер заявил, что выступает против расизма, однако не перестанет исполнять "Gucci Gang", потому что, если бы не эта песня, он до сих пор был бы нищий.

О бойкоте Gucci объявили музыканты T.I., Soulja Boy, 50 Cent и других. Их коллега по сцене, рэпер Kodak Black, отметил, что, напротив, не перестанет покупать продукцию бренда.