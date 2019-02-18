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Помогите детям. Русфонд 6 минут назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о 17-летней Ксюше Тихонович из Дмитровского городского округа Московской области.
Ксюша живет в маленьком поселке недалеко от подмосковного города Дмитрова. Девочке 17 лет, у нее тяжелый врожденный сколиоз. Три года назад Ксюше сделали операцию – установили на позвоночник металлоконструкцию, но из-за слабости костей она разболталась и теперь причиняет невыносимую боль. Конструкцию необходимо срочно заменить. Павел, отчим Ксюши, один воспитывает двоих детей – мама девочки погибла в автокатастрофе. Денег на дорогую операцию у него нет.
Из письма Павла Поддувалова, отчима Ксюши:
"Ксюша родилась с тяжелыми аномалиями развития пояснично-крестцового отдела позвоночника. Мы с женой работали с утра до ночи, чтобы обеспечить дочке лечение и реабилитацию. В 2015 году жена, тесть и теща погибли в автокатастрофе по дороге из больницы, где дочку готовили к операции. Ксюша долго и тяжело переживала, но позже все-таки решилась на операцию – ей установили металлоконструкцию на позвоночник. Но конструкция разболталась из-за слабости костей, у дочки очень сильно болела спина. На повторной операции демонтировали часть металлоконструкции, после чего у Ксюши пропала чувствительность в пальцах ноги. Осенью 2016-го нам сказали, что помочь может только установка новой металлоконструкции. Дочку два года готовили к предстоящей операции – прежде всего нужно было увеличить плотность костей. Лечение предстоит сложное, из госбюджета оно не оплачивается. В прошлый раз нам помог благотворительный фонд. Сегодня у меня тоже нет иного выхода, как просить о помощи".
Для спасения Ксюши Тихонович не хватает 1 043 510 руб.
Заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва):
"У Ксюши врожденный правосторонний грудопоясничный сколиоз 4-й степени на фоне множественных аномалий развития пояснично-крестцового отдела позвоночника. Ранее установленная металлоконструкция пришла в негодность, деформация позвоночника прогрессирует. Девочке необходима срочная операция: замена металлофиксаторов, хирургическая коррекция и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника. Эта операция крайне сложная и редко практикуется. Но она позволит устранить болевой синдром и избежать вероятных тяжелых осложнений, в том числе и неврологических. Качество жизни девочки значительно улучшится".
Внимание!
Цена операции 1 362 383 руб.
318 873 руб. собрали читатели rusfond.ru
Не хватает 1 043 510 руб.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,815 млрд руб. В 2019 году (на 14 февраля) собрано 191 033 597 руб., помощь получили 237 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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