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15 февраля 201915:21

"Восточный" не признан потерпевшим по делу Калви

Банк "Восточный" в настоящее время не признан потерпевшей стороной по уголовному делу в отношении основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал адвокат одного из фигурантов дела, генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова, выступая на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте его клиента.

Материалы для уголовного дела в отношении Kалви и его предполагаемых соучастников были подготовлены ФСБ России.

Калви и еще 5 топ-менеджеров (Иван Зюзин, Филипп Дельпаль, Ваган Абгарян, Алексей Кордичев и Максим Владимиров) были задержаны 15 февраля по обвинению в крупном мошенничестве с ущербом в 2,5 миллиарда рублей для банка "Восточный". Расследование ведет Следственный комитет России.

При этом гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что готов лично поручиться за Калви.

Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и другие.

Майкл Калви — основатель и управляющий партнер Baring Vostok. Родился 3 октября 1967 года в штате Висконсин, США. Окончил Лондонскую школу экономики, где получил степень магистра финансов. Также отучился в Университете Оклахомы, имеет диплом бакалавра по бизнесу.

В 1994-м выступил одним из управляющих "Первого регионального фонда Независимых Государств" и фонда Baring Vostok Private Equity. Возглавляет инвестиционные комитеты всех трех фондов, находящихся под управлением Baring Vostok. Является членом наблюдательного совета Международной школы бизнеса Кембриджского университета.

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