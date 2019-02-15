Танцевальный эксперимент, первое дыхание весны или гонка по ледяным лабиринтам: афиша на выходные

В Москве уже повеяло весной и романтикой. В большую свадебную площадку в эти выходные превратится парк "Сокольники", а в Парке Горького москвичей ждут самые красивые истории о любви. Развлечения найдутся и для любителей активного отдыха. Что нельзя пропустить в предстоящие выходные?

В парке "Сокольники" уже чувствуется приближение весны. "Неделя Мендельсона" — это повод сделать красивое признание в любви. Можно промчаться по катку под известную мелодию либо устроить романтичную фотосессию в зоне, оформленной цветами. В любом случае замерзнуть там не дадут: на площади установили гигантского плюшевого хаски, внутри которого работает специальный нагреватель. Поэтому если станет холодно, просто обнимите его.

Для романтичных прогулок в эти выходные подойдет и Парк Горького. На бесплатных экскурсиях можно совершить путешествие сквозь века: например, узнать, где Пушкин устраивал тайные свидания с Натальей Гончаровой, или как ухаживал за свой женой Николай I.

Удивить и порадовать своих детей можно в парке "Северное Тушино": в воскресенье там пройдет химическое шоу. Один из самых ярких экспериментов — превращение снега в теплый лед.

Всей семьей приходите и в Дарвиновский музей. В День эволюции, который пройдет там завтра, посетители смогут примерить шкуру, которую носил первобытный человек, узнать кто "двоюродная сестра" летучей мыши, и познакомиться с обитателями заброшенных островов.

В Театре Станиславского и Немировича-Данченко тоже покажут впечатляющие эксперименты — только уже в области танца. 17 февраля там открывается новый проект, его участниками станут четыре хореографа из Швейцарии, Чехии, США и России. На сцене они представят свои авторские постановки.

И, как всегда, информация для любителей активного или даже экстремального отдыха. В субботу, 16 февраля, с 9 утра и до позднего вечера в парке "Митино" будут проходить забеги. По пути участникам предстоит преодолеть снежные лабиринты, ледяные горки и секретные ловушки. К участию приглашаются только самые выносливые.