"Интер" готов расстаться с Икарди

Миланский "Интер" может продать аргентинского нападающего Мауро Икарди во время летнего трансферного окна. Миланцы готовы снизить цену на своего бывшего капитана до 80 миллионов евро.

Переговоры "Интера" с агентом футболиста, его женой Вандой Нарой о продлении контракта зашли в тупик из-за запроса Икарди. Поэтому клуб выразил готовность продать аргентинца ближайшим летом. В действующем контракта прописана сумма отступных в 110 миллионов евро. Кроме того, нападающий может быть продан в период с 1 по 15 июля и только зарубежному клубу. Теперь миланцы готовы снизить цену до 80 миллионов и расширить сроки продажи.

На текущей неделе Мауро Икарди отказался отправиться с командой на матч Лиги Европы с венским "Рапидом". Руководство клуба лишило аргентинца капитанской повязки. В текущем сезоне Мауро сыграл за "Интер" 28 матчей, в которых забил 15 мячей.