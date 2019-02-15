Лукашенко сделал заявление по объединению Белоруссии и России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своей точке зрения на тему дальнейшей интеграции с Россией. По его словам, этот вопрос граждане двух стран в первую очередь должны адресовать самим себе.

"Насколько вы готовы, настолько мы будем выполнять вашу волю", — заявил белорусский лидер, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы и завтра можем объединиться вдвоем, у нас проблем нет. Но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это — вопрос", — отметил Александр Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что если народы к этому не готовы, то "какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то", передает РИА Новости.