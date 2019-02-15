Развитие ветроэнергетики на Ставрополье обсуждали на РИФ-2019

Развитие ветроэнергетики на Ставрополье обсуждали сегодня на РИФе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и гендиректор ПАО "Фортум" Александр Чуваев.

В 2018 году между правительством края и дочерней компанией "Ветроэнергетика" было заключено соглашение о сотрудничестве по строительству ветропарков. В настоящий момент идет выбор места, где начнется строительство ветровых электростанций.

Как рассказал ГТРК "Ставрополье" генеральный директор ПАО "Фортум", край представляет большой интерес для развития ветропарков: есть земля под строительство, есть возможность подключиться к энергосистеме и необходимые природные условия.