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Инвестфорум в Сочи - 2019 28 минут назад
15 февраля 201915:53
Развитие ветроэнергетики на Ставрополье обсуждали на РИФ-2019
Развитие ветроэнергетики на Ставрополье обсуждали сегодня на РИФе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и гендиректор ПАО "Фортум" Александр Чуваев.
В 2018 году между правительством края и дочерней компанией "Ветроэнергетика" было заключено соглашение о сотрудничестве по строительству ветропарков. В настоящий момент идет выбор места, где начнется строительство ветровых электростанций.
Как рассказал ГТРК "Ставрополье" генеральный директор ПАО "Фортум", край представляет большой интерес для развития ветропарков: есть земля под строительство, есть возможность подключиться к энергосистеме и необходимые природные условия.
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