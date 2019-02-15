Кордичев дал показания на Калви и раскрыл схему хищения

Изобличающие основателя Baring Vostok Майкла Калви показания дал экс-председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев. Кордичев раскрыл всю схему преступления, а также четко описал все роли соучастников, подчеркнул на заседании Басманного суда Москвы адвокат бывшего банкира.

Алексей Кордичев подтвердил, что намерен сотрудничать со следствием, сообщает "Интерфакс". Ранее он предпринял попытку скрыться от следствия. Основным фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве и хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" является основатель Baring Vostok Майкл Калви.

15 февраля 2019 года 51-летний Майкл Калви и еще трое сотрудников инвестиционной компании были задержаны ы Москве. Майкл Калви арестован до 13 апреля. Также до 13 апреля Басманный суд Москвы установил срок задержания для генерального директора НАО "Первое коллекторское бюро" Максима Владимирова. В особо крупном мошенничестве кроме них и экс-председателя правления банка "Восточный", а ныне советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" Кордичева подозреваются также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер по индустрии финансового сектора инвесткомпании Baring Vostok Филипп Дельпаль. Филипп Дельпаль арестован до 13 апреля Басманным судом Москвы.

Задержание в Москве гражданина Франции Филиппа Дельпаля французское посольство не стало комментировать, поскольку судебное дело находится в процессе.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России было возбуждено 13 февраля. Оно касается коммерческого спора по банку "Восточный Экспресс" и хищением 2,5 миллиарда рублей.

Крупнейшая инвестиционная компания Baring Vostok — один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Этот фонд входит в состав акционеров компаний OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, банк "Восточный", "ЭР-Телеком", "Новомет" и ряда других. Компания с 1994 года вложила в российскую экономику порядка 2,8 миллиарда долларов.