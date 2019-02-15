Женщины в Одноклассниках в пять раз активнее отправляли валентинки 14 февраля

Одноклассники проанализировали, как пользователи поздравляли друг друга в День всех влюбленных с помощью виртуальных подарков в соцсети. Выяснилось, что женщины отправили в 5 раз больше подарков-валентинок, чем мужчины. Интерес к празднику в ОК растет – в этом году пользователи в два раза чаще поздравляли своих близких и друзей, при этом отправляли подарки не только 14 февраля, но и за день до этого. Всего за два дня в ОК было отправлено 213 миллионов подарков.

Количество людей, которые отправляли подарки в эти дни, выросло на 50 процентов: с 8 миллионов человек в 2018 году до 12 миллионов в 2019 году. Получателей подарков было больше, их число выросло за год с 21 до 27 миллионов. В среднем каждый из пользователей посылал более 10 валентинок. При этом среднее число полученных подарков на одного пользователя было меньше – порядка пяти.

В 2019 году популярность праздника выросла не только в России в целом, но и в отдельных регионах. Например, в 2018 году Екатеринбург занимал только пятое место по числу отправленных валентинок в ОК, а в 2019 стал вторым. Впервые в рейтинг топ-10 регионов по популярности Дня всех влюбленных попала Казань.

Рейтинг городов России по числу отправленных валентинок 14 февраля:

Москва - 12,6 млн

Екатеринбург - 5,1 млн

Краснодар - 5 млн

Самара - 4 млн

Ростов - 3,7 млн