Главный тренер "Кардифф Сити" посетит похороны Салы

Главный тренер "Кардифф Сити" Нил Уорнок и генеральный менеджер валлийского клуба Кен Чу отправились в Аргентину для участия в церемонии прощания с футболистом Эмилиано Салой. Похороны Салы пройдут в субботу в его родном городе Прогресо в провинции Санта-Фе.

Тело Эмилиано Салы было найдено на месте крушения самолета в проливе Ла-Манш и отправлено в Аргентину. В церемонии прощания примут участия представители "Кардифф Сити", даром футболист не успел сыграть за свой новый клуб. Сала погиб на следующий день после перехода из "Нанта" в клуб из столицы Уэльса.

В ближайшие выходные в Англии не будет матчей премьер-лиги, а пройдут встречи Кубка страны. "Кардифф Сити" выбыл из розыгрыша, и команде не придется играть без своего главного тренера.