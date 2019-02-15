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Ситуация на Украине 1 час назад
У Порошенко диагностировали комплекс неполноценности
У президента Петра Порошенко комплекс неполноценности. Такое заявление в эфире украинского телеканала NewsOne сделал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. По мнению экс-министра, нападки Порошенко на Москву свидетельствуют о его собственных проблемах.
Червоненко призвал избавляться от антироссийских настроений, сообщает РИА Новости. Кроме того, экс-министр добавил, что на антироссийский настрой Порошенко, его избирательная кампания копирует предвыборные плакаты со старой избирательной кампании президента России Владимира Путина.
Самые популярные на Украине информационно-аналитические телеканалы "112 Украина" и NewsOne принадлежат Тарасу Козаку. Гендиректор канала Юрий Будяк, а генпродюссер – Василий Голованов. Телеканалы "112 Украина" и NewsOne создали международный редакционный совет, в который кроме представителей каналов вошли еще и евродепутаты.
Отношения между Москвой и Киевом ухудшились в 2014 году. Этому предшествовали события на Майдане, вынужденное бегство с Украины действовавшего президента Виктора Януковича, референдумы в Крыму и Севастополе о воссоединении с Россией, а также начатая в Донбассе Киевом так называемая "антитеррористическая операция" (АТО).
С декабря 2018 года на Украине был разорван Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Кремль отметил, что этот шаг не идет на пользу украинскому народу.
Между тем, президент России Владимир Путин отметил, что несмотря на все усилия Киева, торговый российско-украинский торговый оборот растет. Но ненормальная ситуация в отношениях двух стран будет продолжаться, по мнению главы российского государства, до тех пор, пока по коридорам киевской власти ходят русофобы, не понимающие интересы украинцев.
31 марта 2019 года на Украине пройдут президентские выборы. ЦИК Украины зарегистрировал на них из 91 претендента 44 кандидата. Среди них претендующий на второй президентский срок Петр Порошенко, комик Владимир Зелинский, экс-премьер Украины Юлий Тимошенко от "Батькивщины" и лидер партии "Наши" Евгений Мураев, который и был до октября 2008 года владельцев телеканала NewsOne.
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