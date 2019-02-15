Президенты России и Белоруссии сыграли в хоккей за одну команду

В Сочи прошел хоккейный матч, в котором приняли участие президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко. В игре участвовал и младший сын белорусского лидера Николай.

Встреча прошла на сочинской арене "Шайба". Лидеры двух стран решили расслабиться после трехдневных переговоров. Владимир Путин и Александр Лукашенко играли в одной команде.

Владимир Путин, как всегда, играл в свитере под номером 11, а Александр Лукашенко вышел на лед под первым номером. Сын белорусского президента также играл под первым номером.