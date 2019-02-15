У Машкова больше нет времени на кино

Артист Владимир Машков объявил об уходе из кино.

По его словам, на киносъемки нужно тратить много времени, а его у Машкова просто физически нет.

"Поэтому "кина не будет", электричество кончилось", — сказал актер в интервью "Пятому каналу"

Машков не рассказал, собирается ли вернуться в кино в будущем.

В апреле 2018 года Владимир Машков стал художественным руководителем легендарной "Табакерки". Он возглавил театр после смерти своего учителя Олега Табакова.

На счету Машкова около 50 фильмов, самые известные из них — "Лимита", "Подмосковные вечера", "Олигарх", "Вор", "Американская дочь", "Экипаж", "Движение вверх", сериалы "Ликвидация" и "Родина".

23 февраля в 20:25 на телеканале "Россия 1" состоится суперпремьера картины "Движение вверх". Фильм стал абсолютным рекордсменом российского кинопроката, собрав более трех миллиардов рублей. Он получил 6 статуэток кинопремии "Золотой орел" и остается самым успешным, титулованным и популярным проектом отечественного кино.

Фильм рассказывает о триумфе сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда никто даже помыслить не мог о том, что советские спортсмены смогут обыграть американцев. Но они все-таки смогли победить на последних секундах матча.