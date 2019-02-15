Мария Ласицкене стала "зимней" чемпионкой России в прыжках в высоту

В Москве проходит чемпионат России по легкой атлетике в закрытых помещениях. Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту.

Мария Ласицкене выиграла соревнования с результатом 2 метра 02 сантиметра, которую она преодолела с первой попытки. Такую же высоту взяла Анна Чичерова, но она затратила больше попыток. Бронзовая медаль у Александры Ярышкиной (192 сантиметра).

Мария Ласицкене в пятый раз подряд выиграла зимний чемпионат страны. Также на ее счету три золотых медали летних первенств России.